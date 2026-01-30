EQS-News: ISLE / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SHENZHEN, China, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026 - Asiens größte Messe für intelligente Displays und integrierte Systeme steht vom 5. bis 7. März im Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World) in SHENZHEN im Mittelpunkt. Diese Hightech-Veranstaltung verspricht ihre bislang dynamischste und mitreißendste Austragung und präsentiert Tausende neuer Produkte und Lösungen für vielfältige Anwendungsszenarien in den Bereichen Display und AV-Integration.

Als dreitägige Veranstaltung mit dichtem Programm bringt ISLE 2026 über 1000 Aussteller online sowie vor Ort zusammen, darunter Branchengrößen wie Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua und Uniview. Erwartet werden eine Ausstellungsfläche von 90 000 Quadratmetern sowie Fachbesucher aus mehr als 100 Ländern.

One-Stop-Beschaffungsplattform für Display und integrierte Systeme

Zu den zentralen gezeigten Technologien zählen fortschrittliche Micro-LED und Mini-LED, umweltfreundliche Lösungen sowie KI-gestützte interaktive Systeme und professionelle Bühnentechnik, Commercial Displays, brillenloses 3D, VR/AR/MR, Digital Signage, Konferenz- sowie Streaming-Technologie, audiovisuelle Integration und Anwendungen.

ISLE 2026 liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Shenzhen und ist in rund 30 Fahrminuten von den meisten führenden LED-Herstellern in China erreichbar. So bringt die Messe globale Einkäufer zu unzähligen Produkten und erleichtert die Werksrecherche über eine zentrale One-Stop-Plattform.

Mit Technologie die Zukunft verändern

Energieeffiziente Produkte wie kohlenstoffarme Großbildschirme und AV-Systeme mit Photovoltaik sowie Speicher werden vom Veranstalter besonders hervorgehoben.

Modernste Technologien werden in Anwendungen für Smart Cities, immersives Entertainment, digitalen Handel, Broadcasting, Tourismus, Bildung, Sicherheit und mehr präsentiert.

Die Live-Show "ISLE Gloshine" des Vermietungsunternehmens Gloshine erstreckt sich auf 2500 Quadratmeter in ISLE 2026. Diese spektakuläre Inszenierung integriert LED-Bildschirme, Bühnenbeleuchtung und Surround-Sound und schafft eine immersive, dynamische Verbindung aus Licht, Kunst und Technologie.

Treffen mit globalen Innovatoren

Rund 20 hochrangige Foren werden gemeinsam mit wichtigen Branchenverbänden veranstaltet und bieten Möglichkeiten, sich mit internationalen Branchenkollegen zu vernetzen. Besprochen werden Trendthemen wie Fortschritte bei Mini/Micro-LED-Technologien, KI-gestützte digitale Intelligenz, Smart City, Smart Office sowie Display-Anwendungen in intelligenten Fahrzeugen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, zu sehen, was als nächstes kommt

ISLE bringt die globale AV- und Systemintegrationsbranche unter ein Dach. Ob Sie Technologieanbieter, Systemintegrator oder Endnutzer aus unterschiedlichen Branchen sind: ISLE 2026 bietet einzigartige Möglichkeiten, Innovationen zu entdecken, mit denen sich die Zukunft der audiovisuellen Technologie prägen lässt.

Für die Anmeldung zur ISLE 2026 klicken Sie bitte auf https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

