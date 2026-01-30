The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2026
ISIN Name
DE000LB13US3 LBBW FESTZINS 21/26
XS2286966093 CN SCE GROUP 21/26
XS2257361118 CMB INT.L.M. 21/26 MTN
US097023DG73 BOEING 21/26
US46647PBW59 JPMORG.CHASE 21/27 FLR
XS1356742657 BMW FIN. NV 16/26 MTN
XS2296027217 CORP.ANDINA 21/26 MTN
SE0013745452 KOMMUNINVEST 20/26
US045167EZ25 ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
XS1729879822 PROSEGUR CASH 17/26 MTN
CH0122512152 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 11-26
