PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft ist Ende 2025 wie erwartet nicht mehr so stark gewachsen wie noch im Sommer. In den drei Monaten bis Ende Dezember legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee nach einer ersten Schätzung am Freitag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Wachstum in dieser Größenordnung gerechnet. Im Sommer war das Bruttoinlandsprodukt noch um 0,5 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich legte das BIP im vierten Quartal um 1,1 Prozent zu. Wachstumstreiber waren die Konsumausgaben und Investitionen. Über das gesamte Jahr 2025 gesehen lag das Wachstum bei 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit genau in der Höhe, in der die Regierung in ihrem Haushaltsplan gerechnet hatte./zb/stw