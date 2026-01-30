Researchers in South Korea improved the performance of tin monosulfide (SnS) solar cells with a potassium fluoride-assisted post-treatment and a vapor transport deposition process. The treated solar cells had a power conversion efficiency of 4.10% and reduced recombination sites, compared to 3.42% for untreated devices.Research led by Chonnam National University in South Korea has improved the performance of tin monosulfide (SnS) solar cells with a potassium fluoride-assisted (KF) post-treatment and a vapor transport deposition (VTD) process. The treated solar cells had a power conversion efficiency ...

