ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 30
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/01/29
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22262861.0000
|3.929
|2026/01/29
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|7.7078
|2026/01/29
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21358122.0000
|6.1721
|2026/01/29
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.4286
|2026/01/29
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.5211
|2026/01/29
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11696665.0000
|6.2543
|2026/01/29
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|40289030.0000
|8.2534
|2026/01/29
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|33144478.0000
|10.5183
|2026/01/29
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8999109.0000
|5.8928
|2026/01/29
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|3087765.0000
|5.3771
© 2026 PR Newswire