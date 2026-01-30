Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 30
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|279876.97
|6.3603
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130839650.00
|849419474.39
|6.4921
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|63300.00
|321008.15
|5.0712
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|433941.36
|5.1907
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21640837.65
|6.0113
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|87315.16
|6.2875
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23925384.00
|149638549.17
|6.2544
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1010578.16
|5.5288
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|40410000.00
|313645742.28
|7.7616
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|29/01/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|74100.00
|383275.12
|5.1724
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|29/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32626606.75
|5.9106
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|29/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|268148293.32
|5.132
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|29/01/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11050562.72
|5.5253
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|29/01/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|227363.74
|4.9952
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|29/01/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10579499.07
|5.4254
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|29/01/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20174202.68
|5.0436
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|29/01/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|42169.00
|211070.95
|5.0054
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|29/01/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3950000.00
|19912115.66
|5.041
© 2026 PR Newswire