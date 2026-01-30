VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-29
|NL0009272749
|3888777.000
|387950862.40
|99.7617
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-29
|NL0009272772
|513000.000
|38470103.24
|74.9905
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-29
|NL0009272780
|360000.000
|31521007.10
|87.5584
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-29
|NL0009690239
|8235404.000
|313191629.17
|38.0299
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-29
|NL0009690247
|2208390.000
|38138943.95
|17.2700
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-29
|NL0009690254
|2426537.000
|30247457.25
|12.4653
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-29
|NL0010273801
|2681000.000
|51550003.72
|19.2279
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-29
|NL0010731816
|888000.000
|80538280.06
|90.6963
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-29
|NL0011683594
|111800000.000
|5496617433.04
|49.1647
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-29
|NL0010408704
|31803010.000
|1211584436.64
|38.0965
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-29
|NL0009272764
|318000.000
|20389198.42
|64.1170
