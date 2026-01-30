Anzeige
Mehr »
Freitag, 30.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
IR-Nachrichten
30.01.2026 08:31 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Der globale Cloud-Computing-Riese KT DeFi führt einen neuen Cloud-Computing-Leistungsvertrag ein und erregt damit branchenweites Aufsehen

KT DeFi, eine führende globale Cloud-Computing- und DeFi-Serviceplattform, hat heute offiziell ihren verbesserten Cloud-Computing-Leistungsvertrag der nächsten Generation eingeführt. Dieses Vertrags-Upgrade stellt einen bedeutenden Durchbruch in puncto Rechenleistungseffizienz, intelligentes Scheduling und Anwendungen grüner Energie dar und markiert einen entscheidenden Schritt für KT DeFi im Bereich intelligentes Cloud-Mining und nachhaltige Rechenleistung. Dadurch festigt das Unternehmen seine führende Position in der globalen Cloud-Mining-Branche weiter.


KT DeFi: Aufbau einer Plattform für die Wertsteigerung digitaler Assets für Nutzer weltweit

KT DeFi wurde 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Hürden für das Mining von Kryptowährungen zu senken und es mehr Nutzern zu ermöglichen, sicher und bequem an der Wertsteigerung digitaler Assets teilzuhaben. Derzeit ist KT DeFi in über 180 Ländern und Regionen weltweit aktiv und bedient Nutzer rund um den Globus.

Die Plattform nutzt ihr selbstentwickeltes intelligentes Rechenleistungs-Scheduling-System und eine hochmoderne Rechenzentrumsarchitektur, um Nutzern stabile, transparente und risikoarme Cloud-Mining-Dienste zu bieten.

Anders als bei herkömmlichen Mining-Modellen müssen Nutzer bei KT DeFi keine Hardware kaufen oder warten. Dank Cloud-Bereitstellung können Nutzer ihre Rechenleistung quasi aus der Ferne nutzen und so stabile tägliche Renditen erzielen. Highlights des neuen Vertrags: Effizienter, umweltfreundlicher, intelligenter - Umfassende Verbesserung der Rechenleistungseffizienz

Der Cloud-Rechenleistungsvertrag der nächsten Generation verdoppelt durch Algorithmusoptimierung und System-Upgrades die Gesamteffizienz der Rechenleistung und steigert die täglichen Renditen der Nutzer bei gleichen Investitionsbedingungen deutlich.

Beschleunigter Ausbau grüner Energie

KT DeFi investiert kontinuierlich in Rechenleistung aus grünen Energiequellen. Immer mehr Rechenzentren setzen auf saubere Energiequellen wie Solar- und Windkraft, reduzieren so die CO2-Emissionen direkt an der Quelle und bieten Nutzern eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Möglichkeit, digitale Assets zu vermehren.

Intelligente Planung und Echtzeitüberwachung

Das neue System integriert Module für die automatische Rechenleistungsplanung und Echtzeitüberwachung und macht den Mining-Prozess dadurch effizienter und transparenter.

Nutzer benötigen keine technischen Vorkenntnisse. Wählen Sie einfach den passenden Vertrag aus, um die Rechenleistung automatisch zu nutzen und täglich Renditen zu erzielen.

So nutzen Sie die Cloud-Computing-Dienste von KT DeFi:

Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse.

Neue Nutzer erhalten bei der Registrierung einen Testbonus von 17 $.

Kaufen Sie einen Vertrag im Wert von 17 $ und erhalten Sie einen zusätzlichen Bonus von 0,60 $.

Wählen Sie den passenden Rechenleistungsvertrag aus.

Schließen Sie die Zahlung ab.

Das System führt die Rechenleistung automatisch aus, um feste Renditen zu generieren.

Die Plattform zeigt eine Tabelle mit den erwarteten Renditen basierend auf dem Vertragstyp an, um Nutzern eine rationale Investitionsplanung zu ermöglichen.

Planname

Asset-Typ

Investitionsbetrag (USD)

Vertragslaufzeit

Geschätzte Auszahlung bei Fälligkeit (Kapital + Gewinn)

BTC Welcome Plan

BTC

100 USD

2 Tage

100 USD + 8 USD

Goldshell Mini DOGE Pro

DOGE / LTC

500 USD

6 Tage

500 USD + 39,60 USD

Bitmain Antminer L7

DOGE / LTC

5.000 USD

20 Tage

5.000 USD + 1.500 USD

Antminer S19k Pro

BTC

10.000 USD

30 Tage

10.000 USD + 4.830 USD

ANTSPACE HK3

BTC / BCH

50.000 USD

35 Tage

50.000 USD + 30.625 USD

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: https://ktdefi.com/

App herunterladen

Offizielle E-Mail-Adresse: info@ktdefi.com

KT DeFi expandiert weiter weltweit

Ein Sprecher von KT DeFi erklärte: "Wir sind überzeugt, dass Rechenleistung die Kerninfrastruktur der nächsten Generation der digitalen Wirtschaft sein wird. Dieses Vertrags-Upgrade ist das Ergebnis der harten Arbeit unseres technischen Teams und eine Belohnung für das langjährige Vertrauen unserer Nutzer."

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es seine Investitionen in grüne Rechenleistung weiter erhöhen und weitere Anwendungsszenarien erforschen wird, darunter das Leasing von KI-Rechenleistung und das Hosting von Cross-Chain-Knoten, um ein offenes, intelligentes und kohlenstoffarmes globales Ökosystem für Rechenleistung weiter aufzubauen.

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.