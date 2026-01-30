Der globale Cloud-Computing-Riese KT DeFi führt einen neuen Cloud-Computing-Leistungsvertrag ein und erregt damit branchenweites Aufsehen

KT DeFi, eine führende globale Cloud-Computing- und DeFi-Serviceplattform, hat heute offiziell ihren verbesserten Cloud-Computing-Leistungsvertrag der nächsten Generation eingeführt. Dieses Vertrags-Upgrade stellt einen bedeutenden Durchbruch in puncto Rechenleistungseffizienz, intelligentes Scheduling und Anwendungen grüner Energie dar und markiert einen entscheidenden Schritt für KT DeFi im Bereich intelligentes Cloud-Mining und nachhaltige Rechenleistung. Dadurch festigt das Unternehmen seine führende Position in der globalen Cloud-Mining-Branche weiter.



KT DeFi: Aufbau einer Plattform für die Wertsteigerung digitaler Assets für Nutzer weltweit

KT DeFi wurde 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Hürden für das Mining von Kryptowährungen zu senken und es mehr Nutzern zu ermöglichen, sicher und bequem an der Wertsteigerung digitaler Assets teilzuhaben. Derzeit ist KT DeFi in über 180 Ländern und Regionen weltweit aktiv und bedient Nutzer rund um den Globus.

Die Plattform nutzt ihr selbstentwickeltes intelligentes Rechenleistungs-Scheduling-System und eine hochmoderne Rechenzentrumsarchitektur, um Nutzern stabile, transparente und risikoarme Cloud-Mining-Dienste zu bieten.

Anders als bei herkömmlichen Mining-Modellen müssen Nutzer bei KT DeFi keine Hardware kaufen oder warten. Dank Cloud-Bereitstellung können Nutzer ihre Rechenleistung quasi aus der Ferne nutzen und so stabile tägliche Renditen erzielen. Highlights des neuen Vertrags: Effizienter, umweltfreundlicher, intelligenter - Umfassende Verbesserung der Rechenleistungseffizienz

Der Cloud-Rechenleistungsvertrag der nächsten Generation verdoppelt durch Algorithmusoptimierung und System-Upgrades die Gesamteffizienz der Rechenleistung und steigert die täglichen Renditen der Nutzer bei gleichen Investitionsbedingungen deutlich.

Beschleunigter Ausbau grüner Energie

KT DeFi investiert kontinuierlich in Rechenleistung aus grünen Energiequellen. Immer mehr Rechenzentren setzen auf saubere Energiequellen wie Solar- und Windkraft, reduzieren so die CO2-Emissionen direkt an der Quelle und bieten Nutzern eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Möglichkeit, digitale Assets zu vermehren.

Intelligente Planung und Echtzeitüberwachung

Das neue System integriert Module für die automatische Rechenleistungsplanung und Echtzeitüberwachung und macht den Mining-Prozess dadurch effizienter und transparenter.

Nutzer benötigen keine technischen Vorkenntnisse. Wählen Sie einfach den passenden Vertrag aus, um die Rechenleistung automatisch zu nutzen und täglich Renditen zu erzielen.

So nutzen Sie die Cloud-Computing-Dienste von KT DeFi:

Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse.

Neue Nutzer erhalten bei der Registrierung einen Testbonus von 17 $.

Kaufen Sie einen Vertrag im Wert von 17 $ und erhalten Sie einen zusätzlichen Bonus von 0,60 $.

Wählen Sie den passenden Rechenleistungsvertrag aus.

Schließen Sie die Zahlung ab.

Das System führt die Rechenleistung automatisch aus, um feste Renditen zu generieren.

Die Plattform zeigt eine Tabelle mit den erwarteten Renditen basierend auf dem Vertragstyp an, um Nutzern eine rationale Investitionsplanung zu ermöglichen.

Planname Asset-Typ Investitionsbetrag (USD) Vertragslaufzeit Geschätzte Auszahlung bei Fälligkeit (Kapital + Gewinn) BTC Welcome Plan BTC 100 USD 2 Tage 100 USD + 8 USD Goldshell Mini DOGE Pro DOGE / LTC 500 USD 6 Tage 500 USD + 39,60 USD Bitmain Antminer L7 DOGE / LTC 5.000 USD 20 Tage 5.000 USD + 1.500 USD Antminer S19k Pro BTC 10.000 USD 30 Tage 10.000 USD + 4.830 USD ANTSPACE HK3 BTC / BCH 50.000 USD 35 Tage 50.000 USD + 30.625 USD

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: https://ktdefi.com/

App herunterladen

Offizielle E-Mail-Adresse: info@ktdefi.com

KT DeFi expandiert weiter weltweit

Ein Sprecher von KT DeFi erklärte: "Wir sind überzeugt, dass Rechenleistung die Kerninfrastruktur der nächsten Generation der digitalen Wirtschaft sein wird. Dieses Vertrags-Upgrade ist das Ergebnis der harten Arbeit unseres technischen Teams und eine Belohnung für das langjährige Vertrauen unserer Nutzer."

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es seine Investitionen in grüne Rechenleistung weiter erhöhen und weitere Anwendungsszenarien erforschen wird, darunter das Leasing von KI-Rechenleistung und das Hosting von Cross-Chain-Knoten, um ein offenes, intelligentes und kohlenstoffarmes globales Ökosystem für Rechenleistung weiter aufzubauen.