Köln (ots) -RTL Deutschland baut die Zusammenarbeit mit Stefan Raab weiter aus und setzt 2026 klare programmliche Akzente. Mit einer neu ausgerichteten Late-Night-Strategie, mehreren großen Primetime-Shows und dem vollständigen Raab-Archiv auf RTL+ stärkt RTL seine Entertainment-Kompetenz über alle Ausspielwege hinweg.Die erfolgreiche Late-Night-Verabredung während der Dschungelcamp-Saison wird nun zur festen Programmstruktur. Ab Dienstag, 10. Februar, blickt Stefan Raab künftig zweimal wöchentlich auf die Ereignisse der Woche zurück, zeigt unterhaltsame Ausschnitte, empfängt prominente Gäste und setzt auf besondere Studioaktionen. Die Inhalte sind komplementär für lineares Fernsehen und Streaming konzipiert und gezielt auf beide Plattformen abgestimmt. "Die Stefan Raab Show" läuft dienstags um 22:00 Uhr exklusiv auf RTL+ sowie donnerstags um 23:15 Uhr bei RTL und ebenfalls auf RTL+.Auch der Samstagabend bleibt ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit. Im Frühjahr 2026 kehrt "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" mit einer neuen Ausgabe zurück. Ebenfalls im Frühjahr startet mit "Wer weiß wie wann was war?" ein weiteres großes Primetime-Format. Das generationsübergreifende Show-Quiz, moderiert von Barbara Schöneberger und Stefan Raab, verbindet Musik, Erinnerungen und Fragen aus 50 Jahren Zeitgeschichte.Parallel entsteht ein besonderes Archiv-Angebot für Fans und Nostalgiker. Sukzessive werden demnächst alle von Stefan Raab entwickelten Shows seit 1999 auf RTL+ sowie auf YouTube verfügbar gemacht - von klassischen "TV total"-Folgen über große Event-Shows bis hin zu den legendären Duellen bei "Schlag den Raab". Das Archiv wird kontinuierlich erweitert und in dieser Form einzigartig sein.Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Mit der doppelten Dosis Late Night, einer neuen Samstagabendshow an der Seite von -the one and only- Barbara Schöneberger und einer neuen Ausgabe von 'Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli', können sich Fans auf ein echtes Stefan-Raab-Feuerwerk bei RTL und auf RTL+ freuen."Produziert werden die Shows von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.Tickets unter www.raab-tickets.de