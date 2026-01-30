DJ Deutsche Importpreise deuten im Dezember auf schwachen Preisdruck

DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Minus von 2,3 registriert. Dies war der stärkste Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat seit März 2024.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise lagen die Importpreise um 0,3 Prozent höher als im Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 0,3 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2025 wurde ein Rückgang der Importpreise um 0,3 Prozent ausgewiesen.

Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Die Exportpreise sanken im Dezember um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Stagnation registriert. Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Exportpreise im Durchschnitt um 1,0 Prozent.

