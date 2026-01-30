Bonn (ots) -- Steigerung der Zustellquote auf 98,8 Prozent- Senkung der Schadensquote von 0,02 Prozent auf 0,014 Prozent- Sendungswachstum: rund 11 Mio. Sendungen- Systemweite Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen: zur Kompensation transportbedingter CO2-Emissionen ab dem 1. Januar 2026- Ausbau des internationalen Netzwerks: GO! Polska nimmt zwei neue Stationen in Legnica und Zielona Góra in Betrieb.GO! Express & Logistics blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2025 zurück und bestätigt seinen wirtschaftlichen sowie nachhaltigeren Wachstumskurs. Mit stabilen Leistungskennzahlen und gezielten Investitionen im In- und Ausland sowie im Bereich Nachhaltigkeit stärkt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter für flexible und zeitkritische Logistiklösungen."Unser Wachstum ist das Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen. Wir investieren konsequent in Qualität, in ein leistungsfähiges Netzwerk und in nachhaltige Lösungen - und das bei steigenden Sendungsmengen. Die verbesserten Kennzahlen zeigen, dass wir uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen, sondern an unserem Anspruch an Zuverlässigkeit und Sicherheit arbeiten und uns weiter verbessern. Gleichzeitig stellen wir GO! gezielt für die Zukunft auf - national wie international", sagt Martina Baerecke, Geschäftsführung von GO! Express & LogisticsGO! Express & Logistics bewegte im Jahr 2025 rund 11 Millionen Sendungen. Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zeigt sich insbesondere in der Zustellqualität: Die Zustellquote konnte erneut gesteigert werden und liegt mit 98,8 Prozent auf branchenführendem Niveau. Gleichzeitig wurde die ohnehin niedrige Schadensquote weiter gesenkt - von 0,02 Prozent auf 0,014 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht den hohen Anspruch des Unternehmens an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität.Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt GO! Express & Logistics ein Zeichen. Ab dem 1. Januar 2026 startet ein Projekt zur Kompensation der transportbedingten CO2-Emissionen im GO!-Liniennetz. Im Rahmen einer Baumpflanzinitiative wird damit ein weiterer konkreter Schritt in Richtung verantwortungsvoller Logistik umgesetzt.Zusätzlich ließen sich die durchschnittlichen CO2e-Emissionen durch gezielte Netzwerkoptimierung pro Packstück auf 2,184 kg CO2e und transportiertem Kilogramm auf 0,362 kg CO2e senken.International treibt das Unternehmen seine Expansion konsequent voran. GO! Polska hat 2025 zwei neue Stationen in Legnica und Zielona Góra in Betrieb genommen und stärkt damit seine regionale Präsenz sowie die Leistungsfähigkeit des Netzwerks in Polen.Mit diesen Entwicklungen bestätigt GO! Express & Logistics seinen strategischen Fokus auf Wachstum und schafft zugleich eine stabile Basis für die weitere Unternehmensentwicklung.Pressekontakt GO!Julia Bordunov | PressereferentinTelefon: +49 288 24393 - 340 | E-Mail: pr@general-overnight.comPressefotos, Factsheet und Logo:https://www.general-overnight.com/deu_de/unternehmen/presse/pressematerial.htmlOriginal-Content von: GO! Express & Logistics Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127523/6206983