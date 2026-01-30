EQS-News: Piramal Pharma Limited / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MUMBAI, Indien, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das dritte Quartal (Q3) und die ersten neun Monate (9M) zum 31. Dezember 2025 bekannt. Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss (in Milliarden INR oder wie angegeben) Einzelheiten Q3FY26 Q3FY25 % vs. Vorjahr 9MFY26 9MFY25 % vs. Vorjahr Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2,140 2,204 (3) %. 6,117 6,397 (4) % CDMO 1,166 1,278 (9) %. 3,207 3,659 (12) % CHG 668 654 2 % 1,948 1,928 1 % PCH 334 278 20 %. 954 819 16 % EBITDA 239 350 (32) %. 628 977 (36) %. EBITDA-Marge 11 % 16 %

10 % 15 %

PAT vor erwartungsgemäßem Posten (95) 4 NM (297) (62) NM Außergewöhnlicher Posten (41) - NM (20) - NM PAT nach erwartungsgemäßem Posten (136) 4 NM (317) (62) NM

Wichtigste Höhepunkte für Q3 und 9M im GJ26 Das Umsatzwachstum im dritten Quartal/neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurde durch den Lagerabbau eines großen patentierten kommerziellen Produkts durch einen Kunden, einen langsameren Auftragseingang in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 aufgrund der uneinheitlichen Erholung der US-amerikanischen Biopharma-Finanzierung sowie Unsicherheiten hinsichtlich der globalen Handelspolitik und regulatorische Verzögerungen bei der Inhalationsanästhesie für Märkte außerhalb der USA durch das Werk in Digwal beeinträchtigt.

im dritten Quartal/neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurde durch den Lagerabbau eines großen patentierten kommerziellen Produkts durch einen Kunden, einen langsameren Auftragseingang in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 aufgrund der uneinheitlichen Erholung der US-amerikanischen Biopharma-Finanzierung sowie Unsicherheiten hinsichtlich der globalen Handelspolitik und regulatorische Verzögerungen bei der Inhalationsanästhesie für Märkte außerhalb der USA durch das Werk in Digwal beeinträchtigt. EBITDA-Marge - Trotz geringerer Umsätze wurden die Auswirkungen auf das EBITDA durch unsere Bemühungen um Kostenoptimierung und operative Exzellenz teilweise ausgeglichen.

Trotz geringerer Umsätze wurden die Auswirkungen auf das EBITDA durch unsere Bemühungen um Kostenoptimierung und operative Exzellenz teilweise ausgeglichen. Seit Oktober 2025 ist eine deutliche Zunahme der Ausschreibungen zu verzeichnen, mit ersten Anzeichen für eine Erholung des Auftragseingangs aufgrund verbesserter Biopharma-Finanzierung und verstärkter M&A-Aktivitäten in den USA.

aufgrund verbesserter Biopharma-Finanzierung und verstärkter M&A-Aktivitäten in den USA. Wachstumsinvestitionen - Die Investition in Höhe von 90 Mio. US-Dollar zur Erweiterung der Werke in Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Das Kundeninteresse ist groß. Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: "Das Geschäftsjahr 2026 war für das Unternehmen aufgrund der Auswirkungen des Lagerabbaus und des langsameren Auftragseingangs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 in unserem CDMO-Geschäft ein eher verhaltenes Jahr. In letzter Zeit sehen wir jedoch erste Anzeichen für eine Erholung mit einer Zunahme von Ausschreibungen und Auftragseingängen aufgrund verbesserter Biopharma-Finanzierung und verstärkter M&A-Aktivitäten im US-Gesundheitswesen. In unserem CHG-Geschäft investieren wir in neue Produkte und bauen unsere Präsenz in Märkten außerhalb der USA aus. Der Erwerb von Nischenmarken wie Kenalog, die synergetisch zu unserem aktuellen Geschäft sind, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Unser Verbrauchergeschäft entwickelt sich in seinen repräsentativen Märkten weiterhin überdurchschnittlich gut, mit einem robusten Wachstum unserer starken Marken. Trotz des langsameren Wachstums im Geschäftsjahr 26 glauben wir weiterhin an die langfristigen Wachstumsaussichten unserer Geschäfte und unterstützen diese mit zeitnahen Investitionen in Kapazitäten und Fähigkeiten. Das vierte Quartal war in der Vergangenheit das stärkste Quartal für das Unternehmen, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in diesem Jahr fortsetzen wird." Wichtige Geschäftsereignisse für das 3. Quartal/die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2026 Vertragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO): Die Finanzierung im Bereich Biopharma hat im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 Anzeichen einer Erholung gezeigt, wobei die Finanzierung im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 fast doppelt so hoch war wie im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 und um über 50 % höher als im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2024. Auf Jahresbasis blieb die Finanzierung im Kalenderjahr 2025 jedoch gegenüber dem Kalenderjahr 2024 unverändert.

gezeigt, wobei die Finanzierung im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 fast doppelt so hoch war wie im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 und um über 50 % höher als im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2024. Auf Jahresbasis blieb die Finanzierung im Kalenderjahr 2025 jedoch gegenüber dem Kalenderjahr 2024 unverändert. Seit Oktober 2025 ist eine deutliche Verbesserung bei den Ausschreibungen sowie ein Anstieg der Auftragseingänge zu verzeichnen . Wachstum bei den Aufträgen sowohl von großen Pharmaunternehmen als auch von mittelständischen Biotech-Unternehmen.

. Wachstum bei den Aufträgen sowohl von großen Pharmaunternehmen als auch von mittelständischen Biotech-Unternehmen. Die RFP/RFI-Trends für unsere Standorte im Ausland mit differenzierten Fähigkeiten blieben weiterin positiv. Diese Standorte weisen eine überdurchschnittliche Bruttomarge auf, und eine Skalierung dieser Standorte kann die Rentabilität in Zukunft steigern.

blieben weiterin positiv. Diese Standorte weisen eine überdurchschnittliche Bruttomarge auf, und eine Skalierung dieser Standorte kann die Rentabilität in Zukunft steigern. Die Aufrechterhaltung der Biopharma-Finanzierung zusammen mit einer schnelleren Entscheidungsfindung seitens der Kunden wäre der Schlüssel zu einem gesunden Wachstum im Geschäftsjahr 27.

Die Investition in Höhe von 90 Mio. US-Dollar zur Erweiterung der Standorte Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Wir verzeichnen ein großes Kundeninteresse an unseren Standorten in Nordamerika, insbesondere von Unternehmen, die eine Verlagerung ihrer Produktion ins Inland anstreben.

zur Erweiterung der Standorte Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Wir verzeichnen ein großes Kundeninteresse an unseren Standorten in Nordamerika, insbesondere von Unternehmen, die eine Verlagerung ihrer Produktion ins Inland anstreben. Beibehaltung unserer erstklassigen Qualitätsbilanz - Erfolgreicher Abschluss von 30 behördlichen Inspektionen, darunter 2 USFDA-Inspektionen im 9MFY26. Beibehaltung unseres "Zero OAI"-Status. Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser): Kenalog erworben - Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb von Kenalog von Bristol-Myers Squibb im Rahmen einer Barzahlung mit einer Vorauszahlung in Höhe von 35 Mio. US-Dollar und einer bedingten Zahlung von bis zu 65 Mio. US-Dollar. Kenalog ist ein markenrechtlich geschütztes injizierbares Produkt mit komplexen Herstellungsanforderungen, das das CHG-Produktportfolio ergänzt. Es wird erwartet, dass es eine EBITDA-Marge erzielt, die mit den bestehenden CHG-Geschäftsmargen übereinstimmt.

Inhalationsanästhesie (IA) - Wächst schneller als der reife US-Markt für Sevofluran mit einem Wertmarktanteil von 47 % - gegenüber 44 % im MAT März 2024. (Quelle:- IQVIA) Beginn der Sevofluran-Lieferungen aus dem kostengünstigeren Digwal-Werk in den RoW-Märkten. Allerdings fiel die anfängliche Nachfrage aufgrund von Verzögerungen bei der Zulassung geringer aus als erwartet.

Intrathekale Therapie - Die Lieferengpässe im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben sich normalisiert. Beibehaltung unserer Spitzenposition bei intrathekalem Baclofen in den USA mit einem Marktanteil von 75 % nach Wert. (Quelle:- IQVIA)

Die Lieferengpässe im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben sich normalisiert. Beibehaltung unserer Spitzenposition bei intrathekalem Baclofen in den USA mit einem Marktanteil von 75 % nach Wert. (Quelle:- IQVIA) Injizierbare Schmerzmittel - Initiativen zur Behebung von Lieferengpässen zeigen erste Ergebnisse. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Die Power Brands legten im dritten Quartal/in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 mit einem Wachstum von 30 %/23 % gegenüber dem Vorjahr weiter zu und trugen 51 % zum Gesamtumsatz von PCH bei. Das Wachstum wurde in erster Linie von Little's, Lacto Calamine, CIR und i-range getragen.

legten im dritten Quartal/in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 mit einem Wachstum von 30 %/23 % gegenüber dem Vorjahr weiter zu und trugen 51 % zum Gesamtumsatz von PCH bei. Das Wachstum wurde in erster Linie von Little's, Lacto Calamine, CIR und i-range getragen. Einführung neuer Produkte - In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurden 31 neue Produkte und SKUs eingeführt.

- In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurden 31 neue Produkte und SKUs eingeführt. Investition von etwa 12 % des PCH-Umsatzes in Medien und Werbung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026.

in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026. Der E-Commerce- Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 50 % gegenüber dem Vorjahr und trug etwa 26 % zum PCH-Umsatz bei. Mehr als 40 % des E-Commerce-Umsatzes stammen aus dem Quick Commerce.

Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 50 % gegenüber dem Vorjahr und trug etwa 26 % zum PCH-Umsatz bei. Mehr als 40 % des E-Commerce-Umsatzes stammen aus dem Quick Commerce. Optimierung des Portfolios und der Vertriebskanalmischung - Konzentrierte Bemühungen zum Ausbau profitabler Marken und Vertriebskanäle mit besseren Margen.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Milliarden INR oder wie angegeben) Einzelheiten Quartal Neun Monate Q3FY26 Q3FY25 % vs. Vorjahr Q2FY26 % vs. Vorquartal 9MFY26 9MFY25 % vs. Vorjahr Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2,140 2,204 (3) %. 2,044 5 % 6,117 6,397 (4) % Sonstige Erträge 43 12 256 %. 66 (34) %. 167 93 80 %. Gesamtertrag 2,183 2,216 (2) % 2,109 3 % 6,285 6,490 (3) %. Materialkosten 786 806 (2) % 703 12 % 2,183 2,277 (4) % Personalaufwand 600 556 8 % 611 (2) % 1,830 1,695 8 % Sonstige Aufwendungen 558 504 11 % 571 (2) % 1,643 1,541 7 % EBITDA 239 350 (32) %. 224 7 % 628 977 (36) %. Zinsaufwendungen 89 103 (14) % 82 8 % 258 318 (19) %. Abschreibungen 213 197 8 % 203 5 % 613 574 7 % Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen 10 17 (40) %. 15 (31) %. 44 57 (23) %. Gewinn vor Steuern (53) 67 NM (46) NM (199) 142 NM Steuern 42 63 (33) %. 53 (20) %. 98 204 (52) % Quartalsüberschuss (95) 4 NM (99) NM (297) (62) NM Außerordentlicher Posten1 (41) - NM - NM (20) - NM Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten (136) 4 NM (99) NM (317) (62) NM 1. Q3GJ26 - Enthält Rückstellungen für Gratifikationen und Urlaubsabgeltungen aufgrund der Auswirkungen der Änderung des LWF-Gesetzes ? 26 Crs. & Vergleich mit CDMO-Kunden ? 15 Crs.

9MGJ26 - Enthält außerordentliche Posten des Q3GJ26, die teilweise durch einmalige Insolvenzerlöse ausgeglichen werden, die im Q1GJ26 aus einer Klage gegen einen

Drittlieferanten von CHG in Höhe von ? 21Crs. stammen.

Informationen zu Piramal Pharma Limited: Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und Piramal Consumer Healthcare (PCH), ein Unternehmen, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte verkauft. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn 1. Schließt eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio ein. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-ergebnisse-fur-das-dritte-quartal-und-die-ersten-neun-monate-des-geschaftsjahres-2026-bekannt-302674925.html



