EQS-News: Piramal Pharma Limited
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
MUMBAI, Indien, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das dritte Quartal (Q3) und die ersten neun Monate (9M) zum 31. Dezember 2025 bekannt.
Wichtigste Höhepunkte für Q3 und 9M im GJ26
Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: "Das Geschäftsjahr 2026 war für das Unternehmen aufgrund der Auswirkungen des Lagerabbaus und des langsameren Auftragseingangs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 in unserem CDMO-Geschäft ein eher verhaltenes Jahr. In letzter Zeit sehen wir jedoch erste Anzeichen für eine Erholung mit einer Zunahme von Ausschreibungen und Auftragseingängen aufgrund verbesserter Biopharma-Finanzierung und verstärkter M&A-Aktivitäten im US-Gesundheitswesen. In unserem CHG-Geschäft investieren wir in neue Produkte und bauen unsere Präsenz in Märkten außerhalb der USA aus. Der Erwerb von Nischenmarken wie Kenalog, die synergetisch zu unserem aktuellen Geschäft sind, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Unser Verbrauchergeschäft entwickelt sich in seinen repräsentativen Märkten weiterhin überdurchschnittlich gut, mit einem robusten Wachstum unserer starken Marken.
Trotz des langsameren Wachstums im Geschäftsjahr 26 glauben wir weiterhin an die langfristigen Wachstumsaussichten unserer Geschäfte und unterstützen diese mit zeitnahen Investitionen in Kapazitäten und Fähigkeiten. Das vierte Quartal war in der Vergangenheit das stärkste Quartal für das Unternehmen, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in diesem Jahr fortsetzen wird."
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals und der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026
Piramal Pharma Limited wird am 29. Januar 2026 von 9:30 bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und Piramal Consumer Healthcare (PCH), ein Unternehmen, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte verkauft. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
1. Schließt eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio ein.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-ergebnisse-fur-das-dritte-quartal-und-die-ersten-neun-monate-des-geschaftsjahres-2026-bekannt-302674925.html
30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2268730 30.01.2026 CET/CEST