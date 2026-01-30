Das Maklerhaus Versicherungskontor Wohnungswirtschaft, das vor allem auf Hausverwaltungen spezialisiert ist, wird Teil der ATTIKON Gruppe. ATTIKON erweitert damit das Geschäft in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und stärkt die Präsenz der Gruppe im Norden Deutschlands. Bereits im November 2025 hatte die ATTIKON Gruppe mit der Assekuranz Makler Grossmann GmbH aus Bietigheim-Bissingen ein Maklerhaus aufgenommen, das unter anderem auf Haus- und Immobilienverwaltungen spezialisiert ist. Nun ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact