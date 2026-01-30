WIESBADEN (dpa-AFX) - Wer in Deutschland einem Teilzeitjob nachgeht, tut dies in vielen Fällen nicht wegen fehlender Vollzeitstellen. Im Mikrozensus 2024 gaben nur knapp 5 Prozent der befragten Teilzeitbeschäftigten an, dass sie eigentlich lieber Vollzeit arbeiten würden, aber keine passende Stelle finden. Weitaus häufiger sagten die Menschen (28 Prozent), dass sie auf eigenen Wunsch ihre Arbeitsstunden reduziert haben, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Vor allem Frauen berichten auch, dass sie mehr Zeit für die Betreuung von Kindern und anderen Angehörigen benötigen. Von allen Befragten nennen 23,5 Prozent diesen Grund. Knapp zwei Drittel (65,3 Prozent) von ihnen tun das auf eigenen Wunsch. Verfügbarkeit oder Kosten für eine anderweitige Betreuung spielen hingegen eine untergeordnete Rolle: Knapp 20 Prozent berichteten von fehlenden Angeboten oder zu hohen Preisen. Für 15,4 Prozent waren andere Gründe ausschlaggebend.

Weitere Gründe für Teilzeitarbeit waren Fortbildung und Studium (11,6 Prozent) oder Probleme durch Krankheiten und Behinderungen (4,9 Prozent). Eine große Gruppe der Befragten von 27,4 Prozent nannte sonstige Gründe.

Für den Mikrozensus werden jährlich hunderttausende Haushalte in Deutschland von den staatlichen Statistikämtern befragt./ceb/DP/stw