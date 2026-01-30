Datum der Anmeldung:
28.01.2026
Aktenzeichen:
B9-27/26
Unternehmen:
Vista Equity Partners Management, San Francisco (USA); Erwerb von weiteren 28,4% der Anteile an und alleiniger Kontrolle über Jetstream Holdco, Cary (USA)
Produktmärkte:
Software für Flugbetriebs- Flugsicherheitsmanagement und Flugzeugleasing
