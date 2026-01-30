Datum der Anmeldung:
27.01.2026
Aktenzeichen:
B4-27/26
Unternehmen:
M & A van Rooi Lieshout Holding B.V. (NL); Erwerb von 100 % der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Van Loon Group B.V. (NL) und ihre Tochtergesellschaften
Produktmärkte:
Hackfleisch Schweinefleisch Rindfleisch Fleischspezialitäten Lamm-/Kalbfleisch Geflügel
27.01.2026
Aktenzeichen:
B4-27/26
Unternehmen:
M & A van Rooi Lieshout Holding B.V. (NL); Erwerb von 100 % der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Van Loon Group B.V. (NL) und ihre Tochtergesellschaften
Produktmärkte:
Hackfleisch Schweinefleisch Rindfleisch Fleischspezialitäten Lamm-/Kalbfleisch Geflügel
© 2026 Bundeskartellamt