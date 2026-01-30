Datum der Anmeldung:
27.01.2026
Aktenzeichen:
B7-24/26
Unternehmen:
ServiceNow, Inc., Santa Clara (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Armis Security Ltd., San Francisco (USA)
Produktmärkte:
Cybersicherheit, Device Visibility, Operational Technology, Software für Cybersecurity
