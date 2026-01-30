Datum der Anmeldung:
26.01.2026
Aktenzeichen:
B7-23/26
Unternehmen:
Decarbonization Partners I Master SCSp, Luxemburg (LUX); Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über Osapiens Inc., Dover (USA)
Produktmärkte:
Nachhaltigkeitsmanagementsoftware, Workflow-Automatisierungssoftware
