Datum der Anmeldung:
26.01.2026
Aktenzeichen:
B11-24/26
Unternehmen:
Canada Pension Plan Investment Board, Toronto (CAN) und General Atlantic, New York (USA); Erwerb von jeweils 35 % der Anteile und Stimmrechte an Boats Group Holdings, Inc., Miami (USA)
Produktmärkte:
Online-Marktplätze für Boote und Yachten, Technologie- sowie Marketinglösungen für die Freizeitbootindustrie
