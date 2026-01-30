Datum der Anmeldung:
26.01.2026
Aktenzeichen:
B1-29/26
Unternehmen:
ZECH Bau SE, Bremen/Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an Karl Stocker Bauunternehmen GmbH, Pfullendorf
Produktmärkte:
schlüsselfertiger Hochbau als auch (nicht schlüsselfertiger) baugewerblicher Hochbau
