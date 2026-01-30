Datum der Anmeldung:
23.01.2026
Aktenzeichen:
B5-28/26
Unternehmen:
OEP Capital Advisors / Comau / Heron / Fleischmann / F.EE Automation (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Greifer , Robotik, Schaltschränke, Software für die Automatisierung und Steuerung industrieller Automatisierungssysteme
23.01.2026
Aktenzeichen:
B5-28/26
Unternehmen:
OEP Capital Advisors / Comau / Heron / Fleischmann / F.EE Automation (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Greifer , Robotik, Schaltschränke, Software für die Automatisierung und Steuerung industrieller Automatisierungssysteme
© 2026 Bundeskartellamt