Hamburg, Deutschland / Houston, Texas (ots) -Der internationale Technologiekonzern Körber hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Stellium unterzeichnet, einem führenden Beratungsunternehmen für SAP Supply-Chain-Management mit Sitz in Houston, Texas. Dieser strategische Schritt verbindet die starke Präsenz von Stellium in Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien mit der etablierten Supply-Chain-Beratungskompetenz von Körber und schafft so ein weltweit führendes Unternehmen für die End-to-End-Implementierung von SAP-Supply-Chain-Management-Lösungen. Nach Abschluss der Transaktion und vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen wird das Unternehmen unter dem Namen Körber Stellium firmieren.Mit dieser Übernahme stärkt Körber seine globale Präsenz und erweitert sein SAP-Supply-Chain-Management-Portfolio. Die gebündelte Expertise ermöglicht eine umfassende Prozess- und Softwareberatung sowie innovative Lösungen wie SAP Digital Manufacturing und SAP Integrated Business Planning. Gleichzeitig fließt tiefes Verständnis der lokalen Märkte ein, sodass Kunden in die Lage versetzt werden, Innovation, Resilienz und Effizienz in ihren globalen Lieferketten voranzutreiben. Zudem unterstützt dieser Schritt die Strategie von Körber, wichtige Megatrends der Branche wie KI, Automatisierung und datengestützte Entscheidungsfindung aktiv zu gestalten."Die Stärkung unserer Software-Beratungskompetenzen durch Stellium ist ein weiterer strategischer Schritt, unsere Vision Marktführerschaft durch Technologieführerschaft zu erreichen. Durch den Zusammenschluss erweitern wir unsere globale Präsenz und vertiefen unsere Expertise, um Kunden dabei zu unterstützen, die Herausforderungen der Supply Chain von morgen zu meistern und die Chancen optimal zu nutzen. Dieser Schritt spiegelt unsere langfristige Ambition für das nächste Jahrzehnt wider - immer zum Nutzen unserer Kunden", sagt Stephan Seifert, CEO von Körber.Angetrieben von einer unternehmerischen Denkweise zieht Körber talentierte Teams und zukunftsorientierte Führungskräfte an und befähigt sie, Ideen in messbaren Kundennutzen umzusetzen. Mit seinem Pioniergeist und seiner Fachkompetenz passt Stellium ideal zu Körbers Fokus auf Innovation und Technologie. Das Führungsteam von Stellium wird weiterhin die Geschäfte von Körber Stellium leiten und dabei eng mit dem globalen Führungsteam des Körber Competence Center Consulting unter der Leitung von Ingo Windshügel, Senior Vice President Competence Center Consulting im Geschäftsfeld Supply Chain, zusammenarbeiten. So wird für Kunden und Mitarbeiter ein nahtloser Übergang gewährleistet. Gleichzeitig ermöglicht die Struktur einen schnellen Wissensaustausch und die Integration von Kompetenzen in der zusammengeführten Organisation."Durch die Integration von Stellium in den Körber-Konzern stärken wir unsere Fähigkeit, Kunden in wichtigen Märkten zu unterstützen und innovative Softwarelösungen bereitzustellen, die den Megatrends unserer Branche entsprechen. Geleitet von einer unternehmerischen Denkweise freuen wir uns darauf, gemeinsam die Zukunft der Supply Chain zu gestalten", sagt Helena Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain."Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Moment für Stellium und noch wichtiger für unsere Kunden. Von Anfang an war es unsere Mission, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Lieferketten und Fertigungsprozesse in echte Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Körber verstärken wir diese Mission erheblich, indem wir tiefgehende SAP-Expertise, fortschrittliche Automatisierungskompetenzen und eine starke globale Präsenz bündeln. Als Körber Stellium sind wir in einer einzigartigen Position, um Kunden zu unterstützen. Wir helfen ihnen, widerstandsfähige, intelligente und zukunftsfähige Lieferketten aufzubauen, die es ermöglichen, im zunehmend komplexen Umfeld wettbewerbsfähig zu sein, sich anzupassen und erfolgreich zu agieren", sagt Randeep Nambiar, CEO von Stellium.Über KörberWir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.www.koerber.comÜber StelliumStellium ist eine spezialisierte SAP-Beratungsfirma mit Fokus auf Supply Chain und Manufacturing, die globale Unternehmen dabei unterstützt, ihre operativen Prozesse zu optimieren und zu transformieren. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, sowie Niederlassungen in Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien bietet Stellium tiefgehende Expertise in SAP EWM, SAP TM, BN4L, SAP Integrated Business Planning (IBP), SAP Digital Manufacturing, SAP PPDS, S/4HANA Cloud ERP sowie in fortschrittlicher Supply-Chain-Analytik. Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien, darunter künstliche Intelligenz und datengetriebene Optimierung, um Marktführer aus den Branchen Konsumgüter (CPG), Automobil, Life Sciences/Pharma, Logistik und Fertigung dabei zu unterstützen, messbare operative Exzellenz und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.Pressekontakt:Domenico MenduniHead of Marketing & CommunicationsKörber-Geschäftsfeld Supply ChainT +39 366 5692253domenico.menduni@koerber.comOriginal-Content von: Körber AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71329/6207031