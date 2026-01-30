Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der adidas AG vom 29.01.2026:adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. In Q4 stieg der Umsatz der Marke adidas auf währungsbereinigter Basis um 11%. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahr (2024: rund 50 Mio. EUR) stieg der währungsbereinigte Umsatz um 10%. In Euro lag der Umsatz im vierten Quartal bei 6.076 Mio. EUR (2024: 5.965 Mio. EUR). Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8% (2024: 49,8%) und das Betriebsergebnis hat sich auf 164 Mio. EUR (2024: 57 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de