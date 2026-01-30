Das Bundeskartellamt hat heute den geplanten Erwerb der Exact Sciences Corporation durch die Abbott Laboratories im Vorprüfverfahren freigegeben.



Bei beiden Gesellschaften handelt es sich um US-amerikanische Pharma- bzw. Biotech-Unternehmen. Abbott betätigt sich in den Bereichen Arzneimittel, Ernährungsprodukte, Medizintechnik und Diagnostik, einschließlich molekularer Diagnostik. Exact Sciences ist im Bereich der molekularen Diagnostik auf die Krebsfrüherkennung und personalisierte Therapieberatung spezialisiert.



Bei der Erkennung, Therapieauswahl, Behandlung und Nachsorge von Krebserkrankungen nimmt die Relevanz molekularer Diagnostik in Form von Gentests immer weiter zu. Organ-, Gewebe- und Blutproben werden zunehmend in Laboren oder auch vor Ort molekulardiagnostisch untersucht. Die dabei verwendeten Gentests werden zielgerichtet für bestimmte Erkrankungen und für bestimmte Zwecke entwickelt, sodass ihr Anwendungsbereich meist so spezifisch ist, dass sie nicht miteinander austauschbar sind.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Wir konnten den Zusammenschluss ohne vertiefte Prüfung freigeben, da die Tests von Abbott und Exact Sciences nicht als Substitute zueinander anzusehen sind. Zwar sind beide Unternehmen im Bereich der onkologischen molekularen Diagnostik tätig und beide vertreiben in Deutschland Produkte, die bei Brustkrebs eingesetzt werden. Doch ihre jeweiligen Gentests erfüllen unterschiedliche Funktionen und beruhen auf unterschiedlichen Technologien."



International bekannt ist Exact Sciences vor allem für den stuhlbasierten Darmkrebstest Cologuard, der allerdings bisher nur in den USA erhältlich ist. In Deutschland vertreibt Exact Sciences den Brustkrebstest Oncotype DX. Dieser dient der Unterstützung der Therapieentscheidung bei Patientinnen mit bereits diagnostiziertem Brustkrebs, denn er prognostiziert die Wirksamkeit einer Chemotherapie für die individuell betroffene Patientin. Abbott hingegen vertreibt einen Brustkrebstest, der zur Diagnose einer speziellen Brustkrebsart bestimmt ist. Insgesamt sind die Anteile von Abbott bei molekularen Diagnostiktests für Onkologie in Deutschland bisher vergleichsweise gering.



Bei der molekularen onkologischen Diagnostik handelt es sich um einen hochinnovativen dynamischen Bereich, für den weiteres Wachstum erwartet wird. Bezogen auf Deutschland sind große Player in diesem Bereich z. B. Roche, Thermo Fisher und Danaher.





© 2026 Bundeskartellamt