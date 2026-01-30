Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (29.01.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD sowie dessen Auswirkungen auf Gold und Silber aus Sicht der Eurozone. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Dann schaun wir mal Nach der spektakulären Rekordjagd der Vortage blieb die Volatilität am Edelmetallmarkt außergewöhnlich hoch. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
