Aktien steigen und fallen - mal um zehn, 20 oder 30 Prozent, manchmal sogar noch deutlich mehr. Doch das Papier der TechCreate Group hat am Donnerstag ein wahres Kursfeuerwerk gezündet: plus 889 Prozent im regulären Handel, zeitweise sogar über 1.200 Prozent. Selbst für erfahrene Börsianer ist eine derart spektakuläre Bewegung alles andere als Alltag. Doch was steckt hinter dieser astronomischen Rally?Der massive Kursanstieg wurde maßgeblich durch Spekulationen über eine mögliche Übernahme von FreeNow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär