Nach einem deutlichen Minus zum Handelsstart hat die Nordex-Aktie die Verluste am Freitag schnell reduzieren können. Verantwortlich für den Rücksetzer war zunächst eine Platzierung von Großaktionärin Susanne Klatten. Die BMW-Erbin verkauft ein größeres Aktienpaket mit entsprechendem Abschlag, wie am Donnerstagabend bekannt wurde.Laut Kreisen verkauft Klattens Beteiligungsgesellschaft SKion sieben Millionen Nordex-Aktien. Der Platzierungspreis soll laut Bloomberg bei 32,15 Euro liegen und damit rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
