München (ots) -Mit dem Aufbau einer industriellen Plattform für den seriellen Holzmodulbau setzt LYNBERG Modular Systems einen neuen Maßstab für nachhaltiges, digitales und skalierbares Bauen. Das Unternehmen treibt den Übergang vom projektbasierten Einzelbau hin zur industriellen Serienfertigung von hochwertigen Holzmodulen konsequent voran. Eine Produktionsstätte im Münchner Norden befindet sich im Aufbau.Die operative Führung von LYNBERG übernimmt Nikolaus Ebner als Geschäftsführer. Mit seiner langjährigen Erfahrung im industriellen Umfeld verantwortet er den Aufbau der Produktionsorganisation, die Skalierung der Fertigung sowie die strategische Positionierung des Unternehmens als Plattformanbieter im Holzmodulbau.Ein zentrales Element der LYNBERG-Strategie ist die konsequente Industrialisierung des Holzbaus: standardisierte Module, digitale Planung, ein durchgängiger digitaler Zwilling sowie automatisierte Fertigungs- und Montageprozesse bilden das Rückgrat der Plattform.Interdisziplinäre ProduktentwicklungDie Produkt- und Systementwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro KnippersHelbig unter der Leitung von Prof. Thorsten Helbig. In einem integralen, parametrisch gestützten Planungsprozess werden Tragwerks- und Konstruktionsvarianten optimiert und gemeinsam eine modulare Holzbau-Plattform entwickelt. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit werden dabei ebenso konsequent berücksichtigt wie die Anforderungen der seriellen Fertigung und eine hohe architektonische Anpassungsfähigkeit.Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, Nachhaltigkeit und öffentliche AuftraggeberDie Plattform von LYNBERG richtet sich gezielt an den Wohn- und Sozialbau sowie an öffentliche Auftraggeber. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch serielle, effiziente und nachhaltige Holzmodulbauweise. Die Produktionsstätte im Münchner Norden ist als Referenzwerk für automatisierten Holzmodulbau konzipiert und soll ab 2026 schrittweise hochskaliert werden.Über LYNBERG Modular SystemsLYNBERG ist eine Plattform für industriellen Holzmodulbau mit Fokus auf serielle Fertigung, digitale Planung und nachhaltige Bauweisen zur Realisierung von bezahlbarem Wohnraum.