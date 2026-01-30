APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld"

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die aktuelle

Ausgabe ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema Finanzsanktionen . Auch wenn Finanzsanktionen in erster Linie staatliche und wirtschaftliche Akteure betreffen, können sie in bestimmten Situationen auch Auswirkungen auf Konsument:innen haben - etwa bei Wertpapieren sanktionierter Unternehmen, wenn Transaktionen verzögert werden oder Banken gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchführen.



Mit 1. Jänner 2026 hat die FMA die Zuständigkeit für die Überwachung und Durchsetzung der EU-Finanzsanktionen übernommen. Die FMA kombiniert künftig die Aufsicht über Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen, und ist dadurch in der Lage, noch besser zu einem sauberen Finanzplatz Österreich beizutragen. Sie ist damit die umfassende Aufsichtsinstanz im Bereich der Integrität des österreichischen Finanzmarktes, von der letztlich alle profitieren - Finanzinstitute, Verbraucher:innen und die Wirtschaft insgesamt.



Zwtl.: Finanzsanktionen verständlich erklärt



Die neue Ausgabe beantwortet unter anderem:



- Was Finanzsanktionen sind,



- wo öffentliche Sanktionslisten abrufbar sind,



- was ein "Asset Freeze" ist,



- und womit Verbraucher:innen im Alltag konfrontiert werden können .

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld . Informationen zu den Sanktionen der EU gibt es auch bei der "EU Sanctions Map": www.sanctionsmap.eu und auf der Website der FMA: www.fma.gv.at Aufsicht Querschnittsthemen Finanzsanktionen

