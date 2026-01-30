Mainz (ots) -Das ZDF baut das erfolgreiche Podcast-Format "Lanz + Precht" weiter aus: Ab sofort erscheint der gesellschaftspolitische Podcast mit Markus Lanz und Richard David Precht zusätzlich als Videopodcast. Die neue Ausspielungsform wird parallel zur Audio-Ausgabe auf Spotify auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von ZDFheute angeboten. Der erste Videopodcast wird dort im Lauf des heutigen Freitag, 30. Januar 2026, verfügbar sein. Aufgrund des anhaltend hohen Interesses an "Lanz + Precht" hat das ZDF die Produktion des Podcasts gerade um mindestens zwei weitere Jahre bis Ende 2027 verlängert.Unter dem Titel "Das Ende der Illusionen" widmet sich die aktuelle Folge von "Lanz + Precht" am Freitag, 30. Januar 2026, den wachsenden Rissen in der globalen Ordnung. Lanz und Precht diskutieren Beispiele wie Venezuela, Grönland und den ICE als Symptome tieferliegender Krisen. Sie suchen nach Antworten auf die Frage, was der Westen der politischen Disruption Donald Trumps entgegensetzen kann."Lanz + Precht" erscheint seit September 2021 immer freitags und wird vom ZDF in Zusammenarbeit mit den Hosts Markus Lanz und Richard David Precht produziert. In den wöchentlichen Gesprächen beleuchten der ZDF-Moderator und der Philosoph aktuelle gesellschaftliche, politische und kulturelle Fragen - stets mit Zeit und Raum für ausführliche Reflexionen.KontaktBei Fragen zu "Lanz + Precht" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/lanzundprecht) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Markus Lanz" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114)"Precht" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/precht-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6207120