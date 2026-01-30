© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscomMicrosofts größter Tagesverlust seit 2020 hat den gesamten Technologiesektor unter Druck gesetzt. Softwarewerte rauschen ab, während Quantum-Aktien ohne eigene Nachrichten brutal abverkauft werden. Anleger flüchten.Der Technologiesektor geriet am Donnerstag heftig unter Druck, nachdem der Markt die jüngsten Zahlen von Microsoft deutlich negativer auslegte als erwartet. Zwar übertraf der Konzern Umsatz und Gewinn, doch die Wachstumsrate von Azure lag mit 39 Prozent unter der Konsensschätzung von 39,4 Prozent. Zudem fiel die Prognose für das Segment "More Personal Computing" schwächer aus, und auch die implizite operative Marge enttäuschte. Die Aktie brach um rund 10 Prozent ein - der größte …Den vollständigen Artikel lesen
