ATOSS Software kennt offenkundig nur eine Richtung: nach oben. Zum 20. Mal in Folge hat der Münchner Spezialist für Workforce Management im Geschäftsjahr 2025 seine Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis übertroffen - und das in einem Umfeld, in dem viele Softwarewerte über vorsichtige Kunden klagen. Mit anderen Worten: Während die Konjunktur stottert, läuft die Arbeitszeit- und Personaleinsatzplanung aus München wie ein Schweizer Uhrwerk. Cloud & Subscriptions: Wachstumsmotor läuft unter Volllast Der Konzernumsatz stieg 2025 um 11 % auf 189,3 Mio. Euro (Vj. 170,6 Mio. Euro). Herzstück bleibt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin