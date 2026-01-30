Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 02.02.2026
- (Nr. 037) Absatz von Bier, Jahr 2025
- (Nr. 038) Umsatz im Einzelhandel, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. N008) Zum Weltkrebstag am 4.2.2026: Sterblichkeit und Krankenhausbehandlungen aufgrund von Krebs nach Altersgruppen, Jahr 2024
Dienstag, 03.02.2026
- (Nr. 039) Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland (Erstergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC), Jahr 2025
- (Nr. N009) Zum Start der Sonderseite Rente: Ältere Erwerbstätige im EU-Vergleich, Jahr 2024
- (Nr. 06) Zahl der Woche zu den Olympischen Winterspielen: Importe und Exporte von Ski und Snowboards, Jahre 2014-2024
Donnerstag, 05.02.2026
- (Nr. 040) Umsatz im Dienstleistungsbereich, November 2025
- (Nr. 041) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz),Dezember 2025
- (Nr. N010) Zum Welttag der Ehe am 08.02.2026: Zahl der Eheschließungen, Anteil der Verheirateten, Durchschnittsalter bei erster Heirat und durchschnittliche Ehedauer sowie Eheschließungen im EU-Vergleich, Jahre 2024 und 2023
Freitag, 06.02.2026
- (Nr. 042) Außenhandel, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 043) Produktionsindex, Dezember und Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
