- im Anhang finden Sie den Geschäftsbericht 2025 der MAX24 AG
|10:38
|MAX24 AG- Geschäftsbericht 2025
|im Anhang finden Sie den Geschäftsbericht 2025 der MAX24 AGAnhang: 02-MAX24%20AG%20-%20Bilanz%202025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|17.07.25
|MAX24 AG - Halbjahresbericht zum 30.06.2025
|im Anhang finden Sie den Halbjahresbericht zum 30.06.2025 der MAX24 AGAnhang: MAX24-II.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|10.06.25
|MAX24 AG: "Verhaltener Optimismus" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ062025_0.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|12.05.25
|MAX24 AG: "Lieferant von Büromaterial behauptet sich in einem schwierigen Marktumfeld" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVMAX242025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|06.03.25
|MAX24 AG - HV am 02.05.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 2. Mai 2025 im Torhaus (Versammlungsraum unten), Schloßstr. 1, 17192 Klink um 17:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
