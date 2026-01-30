DJ Deutsches BIP steigt im ersten Quartal um 0,3 Prozent
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 erstmals seit Jahresbeginn wieder gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Das war etwas höher als die von Destatis am 15. Januar abgegebenen informellen Schätzung von 0,2 Prozent, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 04:04 ET (09:04 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News