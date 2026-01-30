Willingen (ots) -Heute startet der Skisprung-Weltcup in Willingen. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Gleichzeitig steht ein besonderes Jubiläum an: Seit 100 Jahren wird im Upland gesprungen. In dieser Zeit wurde Skispringen zu einem immer größeren wirtschaftlichen Faktor für die Region. Aus diesem Anlass sendet das hr-fernsehen ab 20.15 Uhr ein "hessenschau extra".Wenn der Weltcup in Willingen Station macht, dann ist das überall in der Region zu spüren: Hotels sind ausgebucht, es gibt Party bis in die frühen Morgenstunden und kein anderes Thema mehr. Für deutsche Fans ist das Event ein Höhepunkt - für die Springerinnen und Springer die Generalprobe für die Olympischen Wettkämpfe in Predazzo (Italien). Das "hessenschau extra: Der Zauber von Willingen" geht der Frage nach, wie wichtig das Ereignis für die Region geworden ist, was sich durch den jährlichen Besucheransturm verändert hat und natürlich auch, welche Rolle Willingen im Sportkalender spielt. Moderiert wird die 30-minütige Sendung von Andreas Gehrke.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentMichael DraegerTel.: 069 155 3527E-Mail: michael.draeger@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6207164