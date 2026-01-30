Dycom Industries - DY: Übernahme verschiebt Fokus Richtung Rechenzentren

Swingtrade jetzt?

Stabiler Aufwärtstrend und Gap Up nach Q3-Zahlen bei der Dycom-Aktie (DY)! Übernahme des Rechenzentrums-Elektrounternehmens Power Solutions!

Dycom Industries (DY) - ISIN US1924221039

Rückblick: Ein sauberer Aufwärtstrend mit einem ordentlichen Gap Up nach den letzten Quartalszahlen, einem Halbjahresplus von rund 38 Prozent und dem Allzeithoch am 22. Januar prägen das Chartbild der Dycom-Aktie. Der Rücksetzer zum 20er-EMA könnte sich zum Aufbau neuer Positionen anbieten.

Dycom-Aktie: Chart vom 29.01.2026, Kürzel: DY Kurs: 365.47 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Idealfall gibt es eine weitere Annäherung an den 20-Tageschnitt. Sobald es über der Vortageskerze weitergeht liegt ein Kaufsignal vor. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei 410 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Dycom rutscht tiefer in die Konjunkturabhängigkeit, da das Geschäft künftig noch stärker von den Investitionsbudgets großer Hyperscaler und Netzbetreiber abhängt. Gleichzeitig machen höhere Zinsen und der gestiegene Schuldenstand das Unternehmen deutlich anfälliger für eine wirtschaftliche Abkühlung. Daher sollten Trader ausssteigen, wenn es charttechnisch nicht mehr passt. Die untere gelbe Linie könnte zur Platzierung einer Absicherung dienen.

Meinung

Dycom Industries, ein großer US-Dienstleister für den Bau und die Wartung von Telekom-Netzinfrastruktur, nutzt seine starke Position im Glasfaser- und Kabelgeschäft, um an der wachsenden Nachfrage nach KI-gerechter digitaler Infrastruktur zu partizipieren. Durch die Ende 2025 abgeschlossene Übernahme des Rechenzentrums-Elektrounternehmens Power Solutions erweitert Dycom sein Geschäft gezielt über klassische Telekom-Dienste hinaus in den schnell wachsenden Markt für Datenzentren und elektrische Infrastruktur, der stark vom Bau und Betrieb großer KI-zentrierter Rechenzentren profitiert. Finanziell läuft es Dycom gut: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 legte der Umsatz deutlich zu und der Auftragsbestand erreichte Rekordniveau, während organisches Wachstum und Profitabilität zulegten. Mit Power Solutions gewinnt Dycom Zugang zu einem Unternehmen, das rund 90 Prozent seines Umsatzes mit Datenzentren erzielt und damit eine attraktive Ergänzung zum Kerngeschäft darstellt. Die Akquisition soll die Präsenz in einem stark wachsenden Sektor stärken und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Dienstleistungen von der Glasfaser-Anbindung bis zur elektrischen Infrastruktur in Rechenzentren aus einer Hand anzubieten. Gleichzeitig erhöht sie die Abhängigkeit von Capex-Entscheidungen großer Netzbetreiber und Hyperscaler sowie die Verschuldung des Unternehmens, was in kommenden Quartalen genau zu beobachten sein wird.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 10.58 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 112.96 Millionen USD

Meine Meinung zu Dycom Industries ist bullisch.

Quellennachweis: https://finimize.com/content/cgnx-asset-snapshot

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.