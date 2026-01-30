Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die MTU Aero Engines AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die MTU Aero Engines AG (die "Emittentin") (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) hat mit der Pressemeldung vom 08.01.2026 die Inhaber der von ihr mit ursprünglicher Fälligkeit am 18.03.2027 begebenen EUR 500.000.000 0,05% Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") (ISIN DE000A2YPE76/ WKN A2YPE7) zu einem Verkaufsangebot gegen Barzahlung für den kompletten Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem festen Kaufpreis aufgefordert (die "Kaufaufforderung"). Die Kaufaufforderung führte zu einem Rückkauf von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 464.100.000, entsprechend 92,82% des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen über EUR 500.000.000. Begriffe, die hierin nicht anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den Bedingungen (wie nachstehend definiert) zugewiesen ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de