EQS-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Augsburg, 30. Januar 2026 - Trotz herausfordernder Marktbedingungen verzeichnet die Klassik Radio AG im Geschäftsjahr 2025 ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.
Die Zahlen nach HGB sind vorläufig und ungeprüft. Der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird Ende Juni 2026 veröffentlicht.
