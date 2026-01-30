© Foto: Dall-EEin Mix aus geldpolitischer Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und massiven Zwangsliquidationen setzt dem Krypto-Markt zum Wochenschluss stark zu.Der Krypto-Markt erlebt am Freitagvormittag einen deutlichen Abverkauf. Bitcoin notiert rund sechs Prozent im Minus bei etwa 82.660 US-Dollar und ist zeitweise bis auf 81.000 US-Dollar gefallen. Damit hat die weltweit größte Kryptowährung innerhalb von 24 Stunden nahezu 10.000 US-Dollar an Wert verloren und bewegt sich gefährlich nahe an ihrem Neun-Monats-Tief vom November. Auch der breitere Markt steht massiv unter Druck. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist um 5,5 Prozent auf rund 2,81 Billionen US-Dollar gefallen. …Den vollständigen Artikel lesen
