FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
5E ADVANCED MATERIALS CDI J9I0 AU0000186207
AB/FROM ONWARDS 30.01.2026 10:31 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
5E ADVANCED MATERIALS CDI J9I0 AU0000186207
AB/FROM ONWARDS 30.01.2026 10:31 CET
© 2026 Xetra Newsboard