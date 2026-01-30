EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 29.1.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: U.S.A. 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 27.1.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile

der Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören (7.A) Prozentanteile der

Stimmrechte, die die

Finanz-/sonstigen

Instrumente

repräsentieren (7.B.1 +

7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der

Stimmrechte des

Emittenten Situation am

Tag der

Schwellenberührung

3,99 %

0,28 %

4,27 %

109 497 697 Situation in der

vorherigen Meldung

(sofern anwendbar)

4,00 %

0,22 %

4,23 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000831706 4 368 985 3,99 % Subsumme A 4 368 985 3,99 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des

Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte

die erworben werden

können

Prozentanteil der

Stimmrechte Securities Lent N/A N/A 37 919 0,03 % AMERICAN

DEPOSITARY

RECEIPT N/A N/A 333 0,00 % Subsumme B.1 38 252 0,03 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder

Cash Settlement Anzahl der

Stimmrechte Prozentanteil

der

Stimmrechte CFD N/A N/A Cash 265 561 0,24 % Subsumme B.2 265 561 0,24 %



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt

kontrolliert

durch Ziffer Direkt gehaltene

Stimmrechte in

Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-

/sonstige Instrumente

(%) Total von

beiden

(%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock

Saturn Subco,

LLC 1 3 BlackRock

Finance, Inc. 2 4 BlackRock

Holdco 2, Inc. 3 5 BlackRock

Financial

Management, Inc. 4 6 BlackRock

International

Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey

International

Holdings L.P. 6 8 BlackRock

Australia

Holdco Pty. Ltd. 7 9 BlackRock

Investment

Management

(Australia)

Limited 8 10 Trident Merger

LLC 3 11 BlackRock

Investment

Management, LLC 10 12 BlackRock

Holdco 3, LLC 7 13 BlackRock

Cayman 1 LP 12 14 BlackRock

Cayman West

Bay Finco Limited 13 15 BlackRock

Cayman West

Bay IV Limited 14 16 BlackRock

Group Limited 15 17 BlackRock

Investment

Management (

UK) Limited 16 18 BlackRock

(Netherlands)

B.V. 16 19 BlackRock Asset

Management

Deutschland AG 18 20 BlackRock

Advisors (UK)

Limited 16 21 BlackRock

Canada Holdings

ULC 6 22 BlackRock Asset

Management

Canada Limited 21 23 BlackRock

Holdco 4, LLC 5 24 BlackRock

Holdco 6, LLC 23 25 BlackRock

Delaware

Holdings Inc. 24 26 BlackRock Fund

Advisors 25 27 BlackRock

Institutional

Trust Company,

National

Association 25 28 Amethyst

Intermediate

LLC 11 29 Aperio Holdings

LLC 28 30 Aperio Group,

LLC 29

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. unter 4 % lagen. London am 29.1.2026



30.01.2026 CET/CEST

