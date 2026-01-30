Frankfurt (ots) -Am 30. Januar 2026 legt die legendäre Titanic erstmals in Frankfurt an: Mit der immersiven Ausstellung "Die Legende der TITANIC" verwandelt sich die Raumfabrik in Frankfurt-Heddernheim in eine faszinierende Erlebniswelt voller Emotionen, Spannung und modernster Medientechnologie. Nach ausverkauften Erfolgen in Madrid, Wien und München erwartet die Mainmetropole nun ein Ausstellungshighlight, das Geschichte hautnah erlebbar macht.Mit modernster Technik, beeindruckenden Projektionen und mitreißender Atmosphäre erwacht die legendäre TITANIC zum Leben und lässt Besucher und Besucherinnen in eine der bewegendsten Geschichten der Weltgeschichte spürbar eintauchen.Zwischen Triumph und TragödieEin gigantischer Schiffsrumpf thront majestätisch am Pier, Matrosen laufen eilig umher und unter die rauen Rufe der Seeleute mischt sich das aufgeregte Gemurmel der Passagiere: Es ist der 10. April 1912 und im Hafen von Southampton herrscht reges Treiben. Die RMS-Titanic, ein Wunderwerk der Technik und das damals größte Schiff der Welt, bricht zu ihrer Jungfernfahrt Richtung New York auf. Die RMS-Titanic ist ein Versprechen und eine Hoffnung - auf Fortschritt, Luxus und eine bessere Zukunft. Niemand ahnt, dass der legendäre Ozeanriese unaufhaltsam seinem dramatischen Schicksal entgegensteuert. Denn nur vier Tage später rammt die vermeintlich unsinkbare Titanic einen Eisberg und versinkt mit über 2000 Passagieren und Seeleuten im eiskalten Atlantik.ZeitreiseDie Ausstellung "Die Legende der TITANIC" nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1912, mitten hinein in die glanzvolle Welt des legendären Ozeanriesen. Durch eindrucksvolle Projektionen, interaktive Elemente und detailgetreue Nachbildungen wird die lebendige Atmosphäre an Bord des prächtigen Schiffes auf multisensorische Weise greifbar: Die Gäste gehen an Bord des schwimmenden Palastes, schreiten durch die Kabinenbereiche und erfahren bewegende Geschichten von Zeitzeugen.Augmented Reality, faszinierende Erlebniswelten und Virtual Reality - Innovation trifft GeschichteGleich zu Beginn der immersiven Ausstellung betreten die Besucherinnen und Besucher eine Anmutung des Hafens von Southampton. Mittels Augmented-Reality (AR) Erlebnis, begrüßt Kapitän Smith höchstpersönlich die Gäste. Auch im weiteren Verlauf bietet AR zusätzliche Erlebnisse, darunter exklusive Hintergrundinformationen zu ausgewählten Exponaten.Anschließend führt der Rundgang durch die engen Korridore der dritten Klasse, um in den Ausstellungssaal zu gelangen. Persönliche Geschichten und beeindruckende Inszenierungen geben tiefe Einblicke in das Schicksal jener, die an Bord der Titanic waren.Im faszinierenden Virtual-Reality-Raum erwartet die Gäste eine besondere Hommage an das berühmte Orchester der Titanic. In einer beeindruckenden Inszenierung werden die klassischen Musikstücke, die einst an Bord erklangen, auf einzigartige Weise neu interpretiert.Ein weiteres Highlight ist der immersive Showroom, der die Besucher in die Tiefen der Titanic-Legende eintauchen lässt. Die Projektionen zeigen mit modernster Technik und emotionaler Erzählweise eine ganz besondere Perspektive auf die dramatischsten Momente des Schiffes - von seiner Konstruktion über die Reise bis hin zum tragischen Untergang in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912. Die 360°- Projektionen beeindrucken durch ihre hochmoderne Qualität und die emotionale Erzählweise, bei der insbesondere die Geschichte der Familie Callaghan - Vater und Tochter, Passagiere an Bord der Titanic - im Mittelpunkt steht.Der Soundtrack für die gesamte Ausstellung, komponiert von René Merkelbach, wurde eigens mit einem 50-köpfigen Orchester und Chor aufgenommen und sorgt für eine eindringliche, emotionale Klangkulisse.Metaversum-Abenteuer und interaktive ZeitreiseDie Ausstellung erweitert das Erlebnis um ein interaktives Metaversum. Die Besucherinnen und Besucher können die Titanic erkunden, jedes Deck, jede Kabine, jede Lounge, so als seien sie selbst Gäste auf dem berühmten Schiff."Die Legende der TITANIC - Die Immersive Ausstellung" ist mehr als eine Ausstellung - es ist eine Zeitreise in die Geschichte der legendären Titanic und ein außergewöhnliches Erlebnis.Die Legende der TITANIC - Die Immersive Ausstellung 30.01. bis 12.04.2026Raumfabrik Frankfurt Heddernheimer Landstrasse 155 60439 Frankfurt am MainTäglich 10:00 bis 21:00 UhrTickets ab 22 Euro unter www.titanic-immersiv.de Für das Metaversum-Erlebnis ist ein separates Ticket zu buchen.Empfohlene Besuchsdauer: ca. 90 Minuten Altersempfehlung: ab 6 JahrenWebsite: www.titanic-immersiv.dePressekontakt:Medienagentur HamburgBirgit Hohlmobil 0179 5153432mail Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.comwww.medienagentur-hamburg.comOriginal-Content von: Alegria Exhibition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172517/6207210