Straßburg (ots) -Themenabend: Wie ewig ist das ewige Eis?Ab 24. Februar online auf arte.tv und am Dienstag, 3. März ab 20.15 auf ARTEDer Klimawandel ist von der Agenda, doch Gletscher und Arktis schmelzen weiter. ARTE begibt sich ins ewige Eis und schaut denjenigen zu, die versuchen, Gletscher zu retten und bei schmelzendem Permafrost trotz sich weiter ausbreitender Petrochemie zu überleben. Das Ende des Abends widmet sich den Abenteurern vergangener Jahrhunderte, die im Heißluftballon den Nordpol überqueren wollten.Der Themenabend am 3. März im Überblick:Gletscher - Schmelzende Riesen20.15 | Ab 24. Februar auf arte.tvDokumentarfilm von Pierre-Olivier François und Judith RueffARTE France, Gedeon Programmes / Frankreich 2025, 90 Min. / ErstausstrahlungWeltweit schmelzen Gletscher so rasant wie nie. Bis 2050 wird ein Drittel der Welterbe-Gletscher verschwunden sein: Zwei Milliarden Menschen droht Wasserknappheit, Gebirge werden instabil, der Meeresspiegel steigt, und das Klima gerät aus dem Gleichgewicht. Beeindruckende Aufnahmen aus den Alpen und der Antarktis zeigen das Ausmaß der Krise - und die Dringlichkeit globalen Handelns.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/121278-000-A/)Hotspot Arktis: Zwischen Eisschmelze und Ressourcenkampf21.45 | Ab 24. Februar auf arte.tvDokumentarfilm von Yorgos AvgeropoulosARTE/ERT, Small Planet / Griechenland 2025, 83 Min. / ErstausstrahlungDer seit der Mammutära beständige arktische Permafrostboden taut auf, und die Schmelze bedroht den gesamten Planeten. Ambitionierte Klimaziele gerieten im Strudel weltweiter Krisen in den Hintergrund, Energiesicherheit bestimmt inzwischen die politische Agenda. Wissenschaftler warnen eindringlich davor, dass sich die Arktis-Region viermal schneller erwärmt, als der Rest der Welt.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/110219-000-A/)Gestrandet im ewigen Eis23.10 | Ab 24. Februar auf arte.tvDokumentation von Robin HunzingerARTE France, Seppia / Frankreich 2024, 59 Min. / ErstausstrahlungDrei Männer, ein Wasserstoffballon und der Traum vom Nordpol: 1897 verschwindet die Andrée-Expedition spurlos. Erst 1930 werden auf Kvitøya ihre konservierten Körper, Tagebücher und Fotografien entdeckt. "Gestrandet im ewigen Eis" folgt den Spuren dieser Bilder und dem bis heute ungelösten Rätsel ihres Todes.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/115018-000-A/)Sibirien: Eine Pipeline und die letzten Nomaden00.15 | Ab 24. Februar auf arte.tvDokumentarfilm von Sergio GhizzardiARTE/YLE, Little Big Story / Frankreich, Finnland 2020, 74 Min.Die mitten in der Arktis gelegene westsibirische Halbinsel Jamal ist das Herzstück des russischen Energieimperiums mit den größten Erdgasvorkommen der Welt. Aber hier verlaufen auch die Wanderrouten der Nenzen, nomadische Rentierhirten, die die Halbinsel seit mehr als 200 Generationen bewohnen. Wird die Gier nach Bodenschätzen den Lebensraums der Nenzen zerstören..?> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/096310-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6207209