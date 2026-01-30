Köln (ots) -WDRforyou, das Angebot des WDR für Geflüchtete und Menschen, die neu in Deutschland sind, geht in sein zweites Jahrzehnt. 2016 gegründet, produziert ein Redaktionsteam aus Geflüchteten und Mitarbeitern mit und ohne Migrationsgeschichte Inhalte zum Leben in Deutschland. Und soll künftig in noch größerem Umfang auch Inhalte für die weiteren Angebote des WDR erstellen."Mit WDRforyou erreichen wir Menschen, die sonst kaum Kontakt mit unserem Angebot hätten", sagt WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau. Für das Gesamtpublikum des WDR bedeute dies zusätzliche, spannende Perspektiven. "Den Geflüchteten wiederum bieten wir Tausende Kilometer entfernt von ihrer Herkunft eine digitale Heimat - auch wenn es nur eine vorübergehende ist." Dadurch, dass das Format Menschen aus anderen Kulturkreisen Deutschland erkläre, erfülle es zudem eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe: "WDRforyou trägt zur Integration der Geflüchteten bei".Inhalte von WDRforyou sind regelmäßig auch im WDR- und ARD-Programm zu sehen und zu hören - das baut die Redaktion jetzt aus. Derzeit etwa blickt die Redaktion auf die angespannte Lage im Iran und in Syrien. "Von den Erfahrungen und den Perspektiven, die das Team und die Community von WDRforyou einbringen, profitieren auf diese Weise auch unsere übrigen Redaktionen - und damit unser gesamtes Publikum", so Dr. Katrin Vernau."Wir von WDRforyou möchten erklären, wie Demokratie funktioniert, warum sie viel langsamer als eine Autokratie ist, wir wollen Orientierung geben und informierte Teilhabe für jene anbieten, die nun hier sind", sagt Isabel Schayani aus dem WDRforyou-Führungsteam. Beispielsweise erkläre man, wie Asylverfahren ablaufen, informiere über gesetzliche Neuerungen bei der Familienzusammenführung oder darüber, wie das deutsche Steuersystem funktioniert.Mit diesem Konzept hat sich WDRforyou auf zentralen Social-Media-Plattformen etabliert. So verfügt das Format auf Instagram über rund 168.000 Follower, mit Schwerpunkt auf der persischsprachigen Community. Bei Facebook sind es rund eine Million, dort mit Fokus auf die arabischsprachige Zielgruppe. Bei TikTok - ebenfalls auf die arabischsprachige Zielgruppe fokussiert, folgen WDRforyou rund 85.000 Accounts.WDRforyou berichtet aktuell auf Arabisch, Farsi und Deutsch, in den Jahren 2022 bis 2024 gab es zusätzlich ein Angebot auf Ukrainisch.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6207231