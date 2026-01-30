© Foto: UnsplashSilber rutscht zweistellig ab, auch Gold gerät massiv unter Druck. Die technische Überdehnung entlädt sich. Strategen warnen vor Volatilität, aber nicht vor dem Markt selbst.Die Rallye bei Gold und Silber hat am Freitag einen scharfen Dämpfer erlebt. Nachdem Gold am Donnerstag noch auf einem neuen Rekord-Schlusskurs von 5.318,40 US-Dollar endete und intraday über 5.500 US-Dollar gestiegen war, drehte der Markt abrupt. Am Freitag rutscht Gold um mehr als 7 Prozent ab und fällt zeitweise auf unter 5.000 US-Dollar. Silber wurde noch härter getroffen und fällt um mehr als 17 Prozent auf unter 100 US-Dollar, nachdem es am Vortag noch über 114 US-Dollar geschlossen hatte. Die neue Verkaufswelle …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE