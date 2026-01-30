DUAL Deutschland erweitert seine Marine-Sparte um Cargo-Versicherungen. Head of Cargo Germany ist Alexander Kentmann, der zuvor bei WECOYA MARINE war. Gemeinsam mit Underwriter Oskar Gutzmann und Underwriting Associate Saskia Thiede verantwortet er den Aufbau des Cargo-Portfolios. Seine im vergangenen Jahr eingeführte Marine-Sparte in Deutschland baut der Assekuradeur DUAL nun um den Bereich Cargo. Der Schritt folge dem Aufbau des Cargo-Geschäfts auf europäischer Ebene im vergangenen September und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
