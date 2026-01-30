EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Porsche Automobil Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications
