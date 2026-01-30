Im kalifornischen Santa Monica ist ein Robotaxi der Google-Schwester Waymo mit einem Kind kollidiert, das die Straße überqueren wollte. Das Fahrzeug konnte noch abbremsen, bevor es zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde nur leicht verletzt. Die Verkehrsbehörde NHTSA untersucht nun den Vorfall. Während Waymo immer wieder betont, seine Robotaxis seien in viel weniger Unfälle verwickelt als Autos mit menschlichen Fahrern, zeigt der Vorfall in Santa Monica ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net