Mexikos Ölexporte nach Kuba sind dramatisch gesunken, nachdem Trump Zölle auf Öl aus Ländern wie Mexiko verhängt hat, sollten sie weiterhin nach Kuba liefern. Droht Kuba jetzt der wirtschaftliche Zusammenbruch?Mexikos Ölexporte nach Kuba sind nach Daten von Kpler von etwa 20.000 Barrel pro Tag im letzten Jahr auf etwa 3.000 Barrel pro Tag in diesem Jahr zurückgegangen. Grund dafür ist, dass Donald Trump den Druck auf die linke Regierung Mexikos der Präsidentin Claudia Sheinbaum erhöht, ihre Unterstützung für das kommunistische Regime Kubas einzustellen. Am Donnerstag erließ Trump eine Exekutivanordnung, mit der er den nationalen Notstand ausrief. Dieser ermächtige ihn nach seinen Angaben, …
